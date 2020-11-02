Son Dakika! Bakan Pekcan: Ekim ayında ihracat rekoru kırıldı
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Son Dakika! Bakan Pekcan: Ekim ayında ihracat rekoru kırıldı

02.11.2020 12:16 | Son Güncelleme: 02.11.2020 12:35
Son Dakika! Bakan Pekcan: Ekim ayında ihracat rekoru kırıldı

Son Dakika! Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihraçtaki kapasitenin korunduğunu belirterek ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Pekcan'ın yaptığı açıklamaya göre, ekim ayında ihracat %5,6 artışla 17 milyar 333 milyon dolar olarak gerçekleşti ve ekim rekoru kırıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre Ekim ayında ihracat %5,6 artışla 17 milyar 333 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, bugüne kadar ulaşılan en yüksek aylık ihracat rakamı oldu.

Bakan Pekcan'ın yaptığı açıklamalarda öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Ekim ayı ihracatımız yüzde 5,6 artışla 17 milyar 333 milyon dolar oldu. Bu rakam, bugüne kadar ulaşılan en yüksek aylık ihracat rakamı oldu.

"TÜRKİYE PANDEMİYİ MÜMKÜN OLAN EN AZ HASARLA ATLATACAK"

Ekim ihracatı, Türkiye'nin pandemiyi mümkün olan en az hasarla atlatacak, en hızlı toparlanacak ülkeler arasında olacağının teyididir.

Ekimde ithalatımız yüzde 8,5 artışla 19 milyar 729 milyon dolar oldu, ithalatın yüzde 87,8'i ham madde ve yatırım mallarından oluştu.

"İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI EN YÜKSEK RAKAMINA ULAŞTI"

Ekimde dış ticaret hacmi 37 milyar 62 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,9 ile 2020'nin en yüksek rakamına ulaştı.

"ALTIN HARİÇ İTHALAT 10 AYDA YÜZDE 5,1 DÜŞTÜ"

2020'de altın hariç ithalatta azalış yaşandı. Altın hariç ithalat 10 ayda yüzde 5,1 düştü ve 155,4 milyar dolar ile sınırlı kaldı"

Haber Yorumları (1)
VALLA A İLE BAŞLAYAN L İLE BİTEN CÜMLE KURACAM::: bizi köle olarak satın daha iyi , bari savaş esiri muamelesi görmeyiz!
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