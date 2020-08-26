Son dakika! Bakan Pakdemirli, Doğankent ilçesine bağlı köylerde incelemelerde bulundu Son dakika haberi... Giresun'daki sel ve heyelanın ardından Tarım ve Orman Bakan Pakdemirli'nin Doğankent ilçesine bağlı Deregözü, Doymuş ve Güdül köylerinde incelemelerde bulunması Bakan Bekir Pakdemirli'nin Doğankent İlçesine bağlı Kosköy Tongel Bükü Mevkiinde incelemelerde bulunması Bakan Pakdemirli'nin...

Giresun'daki sel ve heyelanın ardından Tarım ve Orman Bakan Pakdemirli'nin Doğankent ilçesine bağlı Deregözü, Doymuş ve Güdül köylerinde incelemelerde bulunması Bakan Bekir Pakdemirli'nin Doğankent İlçesine bağlı Kosköy Tongel Bükü Mevkiinde incelemelerde bulunması Bakan Pakdemirli'nin fındık kurutan Kosköy Tongel Bükü Mevkiinde fındık kurutan aileye misafir olması, lahana ikramı ve aileyle sohbet GİRESUN - Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye giden ve çalışmaları yakından takip eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Doğankent ilçesine bağlı köylerde incelemelerini sürdürdü. Kaynak: AA