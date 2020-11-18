Son Dakika! Bakan Koca, müjdeyi verdi: 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alım bekleyen sağlıkçılara müjdeyi verdi. Koca, "Önümüzdeki günlerde 12 bin sözleşmeli sağlık personelini alıyoruz. KPSS puanına göre alım yapılacak ve 7 bini hemşire alımı şeklinde olacak" dedi.

12 bin sağlık çalışanı alımı için Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM'den gelecek açıklamalar adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanlığı'na 12 bin personel alınacağını duyuran Sağlık Bakanı Koca, Kasım ayının ilk haftasında ilanın çıkacağını bildirmişti. Gözlerin çevrildiği Bakan Koca yeni bir duyuru daha yaparak önümüzdeki günlerde 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağını belirtti.

7 BİN HEMŞİRE ALINACAK

KPSS puanına göre alım yapılacağını belirten Koca, alım yapılacak 12 bin sağlıkçıdan 7 bininin hemşire olacağını söyledi.

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Başvuru şartları henüz belli olmadı ancak daha önce personel alımında açıklanan şartlar şu şekildeydi;

ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

KPSS Tercih Kılavuzunda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, yayımlanacak kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.