: Son dakika: Bakan Dönmez: Elektrikte yeni bir tarife modeli üzerinde çalışıyoruz

20.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:15

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, milyonlarca aboneyi ilgilendiren bir açıklamada bulundu. İstanbul'daki 10.IICEC Konferansı'nda konuşan Dönmez, tüketicilerin elektriklerini istedikleri takdirde yenilenebilir enerjiden karşılayabileceğini belirterek, bu konu için yeni bir tarife modeli üzerinde çalışıldığını söyledi.

Bakan Dönmez konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Elektriği yenilenebilir kaynaklardan kullanmak isteyen tüketiciler için yeni bir tarife modeli çalışıyoruz."

'DAHA PAHALI OLABİLİR'

Bakan'ın açıklamaları sonrası birçok tüketici, yeni tarifenin faturalara nasıl yansıyacağını merak etti. Ancak sektör yetkilileri söz konusu tarifenin daha pahalı olabileceğini belirtti.

"20 YILIN REKORUNU KIRDIK"

Dün Batman'da Enerji Politikamız ve Doğu Akdeniz Meselesi Paneli"ne katılan Bakan Dönmez, yenilenebilir enerji konuşunda şunları söylemişti:

"Türkiye'nin enerjideki gelecek vizyonu olan milli enerji ve maden politikamızı yerlilik, arz, güvenlilik, yerlilik ve millilik üzerine inşa ettik. Enerji ve doğal kaynaklarımız insanımıza kesintisiz olarak sunmak için ve birçok yatırım ve projeyi adım adım gerçekleştiriyoruz. İnanıyoruz ki; yerli kömürden yenilenebilir enerjiye kadar her alanda dünya ile rekabet edecek güce ve potansiyele sahibiz. Hedefimiz bağımsız enerji, güçlü Türkiye.

Yerli ve yenilenebilir elektrik üretiminde bu yıl, son 20 yılın tarihi bir rekorunu kırmış olduk. Yüzde 63'ler seviyesine geldik. Bu yılın Mayıs ayında bir rekora imza atarak ürettiğimiz elektriğin yüzde 75'ini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ettik. Ama yıl ortalaması yüzde 63. Her bir puanlık yerli kaynağın ithal kaynağa göre kullanılması 100 milyon doların cebimizde kalması anlamına geliyor. Demek ki yaklaşık 1,5 milyar doları yurt dışına daha az ödemiş olduk."

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