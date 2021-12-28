Son Dakika: Bakan Dönmez bor madeninde müjdeli haberi verdi! 2021 yılında 1 milyar doların üzerinde satışla rekor kırıldı - Haberler Ekonomi
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Son Dakika: Bakan Dönmez bor madeninde müjdeli haberi verdi! 2021 yılında 1 milyar doların üzerinde satışla rekor kırıldı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin en önemli yeraltı kaynakları arasındaki borla ilgili müjdeli haberi verdi. Bakan Dönmez, "Artık çıtayı sadece üretimle, ihracat rakamlarıyla belirlemek bize yetmez. Enerji teknolojilerinde özelde de bor teknolojilerinde artık dünya markası olacak işleri ortaya koymak arzusundayız. 2021'de 2,6 milyon tonluk bor ürünü sattık, 1 milyar doların üzerinde satış rakamıyla rekor kırdık" dedi.

Türkiye, doğalgaz arama faaliyetlerinin yanı sıra enerjide yeni adımlar atmaya devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurumları ve özel sektörü bir araya getiren Bor Çalıştayı'nda Türkiye'nin en önemli yeraltı kaynakları arasında bulunan bor madeniyle ilgili güzel haberi verdi. Bakan Dönmez, 1 milyar doların üzerinde satış rakamıyla bor madeninde rekor kırıldığını belirtti.

"DÜNYA MARKASI OLMA ARZUSUNDAYIZ"

Dönmez, "Artık çıtayı sadece üretimle, ihracat rakamlarıyla belirlemek bize yetmez. Enerji teknolojilerinde özelde de bor teknolojilerinde artık dünya markası olacak işleri ortaya koymak arzusundayız" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Bakan Dönmez bor madeninde müjdeli haberi verdi! 2021 yılında 1 milyar doların üzerinde satışla rekor kırıldı

"1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE SATIŞ RAKAMIYLA REKOR KIRDIK"

Dönmez, konuşmasının devamında 2021 yılında bor üretiminde ihracat ve satışında rekor kırıldığını belirtti. 2.6 milyon tonluk bor ve ürünleri satışı yapıldığını söyleyen Bakan Dönmez, "Buradan da 1 milyar doların üzerinde bir satış rakamı elde ederek Rekor kırdık. Bunlar bizim için yeterli değil. Dünya artık daha akılcı üretim yapanların dünyası" dedi.

Son Dakika: Bakan Dönmez bor madeninde müjdeli haberi verdi! 2021 yılında 1 milyar doların üzerinde satışla rekor kırıldı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (4)
kerem can:Hammadde olarak satmayın, işleyin öyle satın yoksa sevinmeyin. Hammadde 1 TL sat sonra 25 TL işlenmiş geri al bu zeka değil başka bir şey. Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
Umit Cetin:dünya devi olmaya az kaldı sadece sabredip göreceğiz aşıyı bile ürettik tüm dünyanın gözü bizim üzerimizde çok şanslıyız cumhurbaşkanımız herkese gereken cevabı veriyor Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
ozkan:keşke bu konuşulan paralar bu büyümeler gelişmeler bazı şeyleri iyileştirme yolunda işe yarasa da bizde sevinebilsek... Cevap Yaz 0 18 Yayından Kaldır
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