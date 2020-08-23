Son Dakika: Bakan Albayrak: Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanında
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Son Dakika: Bakan Albayrak: Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanında

Bir son dakika haberine göre HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Giresun'daki sel felaketine ilişkin, "Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır" dedi.

Son Dakika: Bakan Albayrak: Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanında
23.08.2020 14:03 | Son Güncelleme: 23.08.2020 14:06

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Giresun'daki sel felaketine ilişkin, "Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Giresun'da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır. Geçmiş olsun Giresun" dedi. 


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Kaynak: DHA

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