Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adresteki aramada 4,71 gram metamfetamin, 25,48 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerden B.A. ve A.B, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. U.A'nın ise "güveni kötüye kullanmak" suçundan arama kaydının bulunduğu belirtildi.

Zanlılardan S.M'nin ise Tunceli Belediye Başkanının kardeşi olduğu ve hakkında daha önceden de uyuşturucu bulundurmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahri Aşık