Son dakika! Arsuz'da uyuşturucu operasyonu
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Son dakika! Arsuz'da uyuşturucu operasyonu

23.12.2020 12:18 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:22
Son dakika! Arsuz'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberi... Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesinde M.B. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada, 4 parça halinde daralı ağırlığı 244 gram gelen esrar maddesi, 35 adet yeşil reçeteye tabi Neurontin adlı sentetik tablet, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili M.B. isimli şahıs gözaltına alındı. - HATAY

Son dakika! Arsuz'da uyuşturucu operasyonu
Son dakika! Arsuz'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 12:27:04. #1.15#
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