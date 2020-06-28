Sheffield United'ı 2-1 yenen Arsenal, Federasyon Kupası'nda yarı finale yükseldi İngiltere Federasyon Kupası çeyrek final maçında Sheffield United ile Arsenal karşı karşıya geldi. Bramall Lane'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal, 2-1'lik skorla kazandı ve FA Cup'ta yarı finale yükseldi.

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) çeyrek final maçında Londra temsilcisi Arsenal, Bramall Lane Stadı'nda Sheffield United'a konuk oldu.

Arsenal, maçın ilk yarısını 25. dakikada Nicolas Pepe'nin penaltıdan attığı golle 1-0 önde kapadı.

CEBALLOS 90+1'DE TURU GETİRDİ

Sheffield United, son bölümü çekişmeli geçen mücadelenin 88. dakikasında David McGoldrick'in golüyle skoru eşitledi.

Müsabakanın 90+1. dakikasında Dani Ceballos'un golüyle bir kez daha öne geçen Arsenal, rakibini 2-1 mağlup ederek Federasyon Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 18 kişilik kadroda yer almadı.

Kaynak: AA