Sheffield United'ı 2-1 yenen Arsenal, Federasyon Kupası'nda yarı finale yükseldi
İngiltere Federasyon Kupası çeyrek final maçında Sheffield United ile Arsenal karşı karşıya geldi. Bramall Lane'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal, 2-1'lik skorla kazandı ve FA Cup'ta yarı finale yükseldi.
28.06.2020 17:09 | Son Güncelleme: 28.06.2020 17:34
İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) çeyrek final maçında Londra temsilcisi Arsenal, Bramall Lane Stadı'nda Sheffield United'a konuk oldu.
Arsenal, maçın ilk yarısını 25. dakikada Nicolas Pepe'nin penaltıdan attığı golle 1-0 önde kapadı.
CEBALLOS 90+1'DE TURU GETİRDİ
Sheffield United, son bölümü çekişmeli geçen mücadelenin 88. dakikasında David McGoldrick'in golüyle skoru eşitledi.
Müsabakanın 90+1. dakikasında Dani Ceballos'un golüyle bir kez daha öne geçen Arsenal, rakibini 2-1 mağlup ederek Federasyon Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.
Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 18 kişilik kadroda yer almadı.
Kaynak: AA