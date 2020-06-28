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Sheffield United'ı 2-1 yenen Arsenal, Federasyon Kupası'nda yarı finale yükseldi

İngiltere Federasyon Kupası çeyrek final maçında Sheffield United ile Arsenal karşı karşıya geldi. Bramall Lane'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal, 2-1'lik skorla kazandı ve FA Cup'ta yarı finale yükseldi.

Sheffield United'ı 2-1 yenen Arsenal, Federasyon Kupası'nda yarı finale yükseldi
28.06.2020 17:09 | Son Güncelleme: 28.06.2020 17:34

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) çeyrek final maçında Londra temsilcisi Arsenal, Bramall Lane Stadı'nda Sheffield United'a konuk oldu.

Arsenal, maçın ilk yarısını 25. dakikada Nicolas Pepe'nin penaltıdan attığı golle 1-0 önde kapadı.

CEBALLOS 90+1'DE TURU GETİRDİ

Sheffield United, son bölümü çekişmeli geçen mücadelenin 88. dakikasında David McGoldrick'in golüyle skoru eşitledi.

Müsabakanın 90+1. dakikasında Dani Ceballos'un golüyle bir kez daha öne geçen Arsenal, rakibini 2-1 mağlup ederek Federasyon Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 18 kişilik kadroda yer almadı.

Kaynak: AA

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