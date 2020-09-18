Son Dakika: Arama motoru devi Yandex, Türkiye ofisini kapatıyor Son dakika: 2011 yılında Türkiye pazarına giriş yapan Rusya merkezli arama motoru Yandex, Türkiye'deki ofisini kapatma kararı aldı.

Rusya merkezli internet arama motoru Yandex, Türkiye ofisini kapatma kararı aldı. Yönetim merkezini Rusya'daki ofise taşıyacak olan şirket Türkiye'de hizmetlerine devam edecek.

2011 YILINDA TÜRKİYE PAZARINA GİRDİ

Arama motoru devi Yandex, Türkiye pazarına 2011 yılında girmişti. Google'ın yüzde 84'lük pazar payına sahip olduğu Türkiye arama motoru pazarında Yandex'in ise Ağustos 2020 itibariyle yüzde 12,8'lik pazar payı bulunuyordu.

1997 YILINDA KURULDU

1997 yılında kurulan Yandex, Türkiye'de arama motorunun yanı sıra e-ticaret, navigasyon, mobil uygulama ve reklamcılık alanlarında faaliyet gösteriyordu.