Ankara Valiliği, ekmeğe yapılan 25 kuruşluk zammı iptal etti
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Ankara Valiliği, ekmeğe yapılan 25 kuruşluk zammı iptal etti

05.03.2021 17:37 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:11

Ankara Fırıncılar Odası, geçtiğimiz günlerde fırıncıların zarar ettiğini belirterek ekmeğe 25 kuruşluk zam yapıldığını duyurmuştu. Ankara Valiliği, söz konusu zammı iptal etti.

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, fırıncı esnafının zor durumda olduğunu belirterek ekmek fiyatlarına yüzde 16 zam yapıldığını açıklamıştı. Fırıncıların daha fazla zarar etmemesi için zam kararı aldıklarını belirten Alnıaçık, ekmek fiyatının 1,75 lira olduğunu duyurmuştu. Ankara Valiliği bugün yeni bir açıklama yaparak, söz konusu zammın iptal edildiğini açıkladı.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

''Ankara Ticaret Odası tarafından Valiliğimize gönderilen ekmek ve pide fiyat tarifelerinde yapılmak istenen zam oranına, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Valiliğimizce yapılan itiraz komisyonda değerlendirilmiş ve komisyonca Ankara Ticaret Odası'nın gönderdiği tarife iptal edilmiştir.

"İTİRAZ DAVASI AÇILMIŞTIR"

Yine ilgili mevzuat çerçevesinde, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Valiliğimize gönderilen ekmek ve pide fiyat tarifelerine yaptığımız itiraz da komisyonda değerlendirilmiş ve komisyonca itirazımız oy çokluğu ile reddedildiği için Valiliğimizce yasal yetkilerimiz kullanılarak adı geçen tarifeye yönelik Ticaret Mahkemesi'nde itiraz davası açılmıştır.''

Ankara Valiliği, ekmeğe yapılan 25 kuruşluk zammı iptal etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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