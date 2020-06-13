Son dakika... Altındağ'da parklar bakımdan geçirildi
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Son dakika... Altındağ'da parklar bakımdan geçirildi

Son dakika güncel haberine göre Altındağ'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan parklarda bakım, onarım, tadilat ve peyzaj çalışması yapıldı.

Son dakika... Altındağ'da parklar bakımdan geçirildi
13.06.2020 08:53 | Son Güncelleme: 13.06.2020 08:56

Altındağ'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan parklarda bakım, onarım, tadilat ve peyzaj çalışması yapıldı.

Altındağ Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, parklardaki yabani otların temizliğini yaparak çimleri biçen belediye ekipleri, ağaç gruplarının da bakımlarını gerçekleştirdi.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, vatandaşların salgın nedeniyle evlerinde geçirdikleri süre zarfında parklardaki kamelyaları kullanıma kapattıklarını ve bankları da kaldırdıklarını belirterek "kontrollü sosyal hayat" kapsamında yeniden kullanıma açılan parkları, güvenle kullanılması için bakım ve onarımdan geçirdiklerini aktardı.

Balcı, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz oldukça titiz bir biçimde çalıştı. Çimler biçildi, yabani otların oluşturduğu kötü görüntü giderildi. Rengarenk mevsimlik çiçekler ile çiçek parterlerinin yenilenmesi gibi çalışmalarla, parklarımızdaki bitki ve ağaç gruplarında iyileşme sağladık. Ayrıca parklarımızda bulunan bank ve kamelya gibi donatı elemanları yeniden yerlerine yerleştirdik, gereken onarımları yaptık. Vatandaşlarımız temiz bir ortamda aileleriyle beraber vakit geçirmeleri bizim tek isteğimiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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