Son dakika: Altay, Marcio Mossoro ile anlaştı
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Son dakika: Altay, Marcio Mossoro ile anlaştı

22.01.2021 19:27 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:30
Son dakika: Altay, Marcio Mossoro ile anlaştı

Son dakika haberine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, tecrübeli futbolcu Marcio Mossoro'yu transfer etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, tecrübeli futbolcu Marcio Mossoro'yu transfer etti.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Mossoro ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

2014-2015 sezonundan beri Türkiye'de top koşturan 37 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Medipol Başakşehir ve Göztepe formalarıyla lig ve kupada çıktığı 206 maçta 22 gole imza attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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