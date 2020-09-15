Son Dakika: Altay, Edin Cocalic'i transfer etti
Son dakika haberlerine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Akhisarspor'dan Bosna Hersekli stoper Edin Cocalic'i kadrosuna dahil etti.
15.09.2020 14:57 | Son Güncelleme: 15.09.2020 15:06
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Akhisarspor'dan Bosna Hersekli stoper Edin Cocalic'i kadrosuna dahil etti.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada Cocalic'le 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
2018-2019 sezonu devre arasında Akhisarspor'a transfer olan 32 yaşındaki Cocalic, yeşil-siyahlı ekipte Süper Lig'de 9, TFF 1. Lig'de ise 33 maça çıktı.
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Kaynak: AA