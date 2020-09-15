Son Dakika: Altay, Edin Cocalic'i transfer etti Son dakika haberlerine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Akhisarspor'dan Bosna Hersekli stoper Edin Cocalic'i kadrosuna dahil etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Akhisarspor'dan Bosna Hersekli stoper Edin Cocalic'i kadrosuna dahil etti. Altay Kulübünden yapılan açıklamada Cocalic'le 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. 2018-2019 sezonu devre arasında Akhisarspor'a transfer olan 32 yaşındaki Cocalic, yeşil-siyahlı ekipte Süper Lig'de 9, TFF 1. Lig'de ise 33 maça çıktı. Kaynak: AA