Son Dakika: Altay, Edin Cocalic'i transfer etti
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Son Dakika: Altay, Edin Cocalic'i transfer etti

Son dakika haberlerine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Akhisarspor'dan Bosna Hersekli stoper Edin Cocalic'i kadrosuna dahil etti.

Son Dakika: Altay, Edin Cocalic'i transfer etti
15.09.2020 14:57 | Son Güncelleme: 15.09.2020 15:06

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Akhisarspor'dan Bosna Hersekli stoper Edin Cocalic'i kadrosuna dahil etti.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada Cocalic'le 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

2018-2019 sezonu devre arasında Akhisarspor'a transfer olan 32 yaşındaki Cocalic, yeşil-siyahlı ekipte Süper Lig'de 9, TFF 1. Lig'de ise 33 maça çıktı.

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Kaynak: AA

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