Son Dakika | Ali Koç'tan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret
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Son Dakika | Ali Koç'tan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret

30.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 30.12.2020 18:55
Son Dakika | Ali Koç'tan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret

Son dakika haberleri... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Covid-19 PCR testinin pozitif sonuçlanmasının ardından hastanede tedavi görmeye başlayan Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Çakar

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