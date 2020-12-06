Son Dakika! Ücretsiz izne ayrılan çalışanlar için nakdi ücret desteği ödemeleri 8-9 Aralık'ta yapılacak
Son dakika! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Aralık tarihlerinde yapılacak" ifadelerini kullandı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan nakdi ücret desteği ödemelerinin tarihini duyurdu.
ÖDEMELER BANKA HESAPLARINA YAPILACAK
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi.
"ÖDEMELERİ 8-9 ARALIK TARİHLERİNDE YAPACAĞIZ"
Bakan Selçuk "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Aralık tarihlerinde yapılacak" ifadelerini kullandı.