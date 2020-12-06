Son Dakika! Ücretsiz izne ayrılan çalışanlar için nakdi ücret desteği ödemeleri 8-9 Aralık'ta yapılacak
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Son Dakika! Ücretsiz izne ayrılan çalışanlar için nakdi ücret desteği ödemeleri 8-9 Aralık'ta yapılacak

06.12.2020 13:50 | Son Güncelleme: 06.12.2020 14:38

Son dakika! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Aralık tarihlerinde yapılacak" ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan nakdi ücret desteği ödemelerinin tarihini duyurdu.

ÖDEMELER BANKA HESAPLARINA YAPILACAK

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi.

"ÖDEMELERİ 8-9 ARALIK TARİHLERİNDE YAPACAĞIZ"

Bakan Selçuk "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Aralık tarihlerinde yapılacak" ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Ücretsiz izne ayrılan çalışanlar için nakdi ücret desteği ödemeleri 8-9 Aralık'ta yapılacak
Haber Yorumları (2)
YÖVMİYE İLE ÇALIŞANLAR: Devlet yada özel sektörde işe girememiş ama bulduğu günlük işlerde yövmiye ile çalışanların olduğunu unutuyorlar, bu pandemi döneminde ençok onlar mağdur oldular, pek çoğunun sigorta girişleri olmadığından hiçbir yardımdan faydalanamıyorlar, çoğunluğu yaşadığı yerdeki komşuları akrabaları tarafından bakılıyor, bunlar içinde birşey yapılması gerekiyor.
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FATIH: Halk esnaf ne durumda hıc umrunuzda bile degıl
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