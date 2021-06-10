Son dakika: Ağrı'da 1.2 milyar dolarlık altın, 2.8 milyon dolarlık gümüş rezervi bulundu

Son dakika: Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1.2 milyar dolar olan altın, 2.8 milyon dolar gümüş rezervi tespit edildi. Bulunan altının miktarı 20 ton, gümüşün ise 3.5 ton olarak belirlendi.

Ağrı'da Mollakara altın madeni tesisinin temeli atıldı. Temel atma töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, müjdeyi verdi. Bakan Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1.2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2.8 milyon dolar olan 3.5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Varank'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bugün temelini atacağımız bu tesisin hem Ağrımız hem ülkemiz ekonomisi için çok büyük bir öneme sahip olduğunu hatırlatmak istiyorum. 160 milyon dolarlık bir yatırımla tamamlanacak. Altın üretimi konusunda ülkemizin gücüne güç katmış olacak. AK Parti iktidarından önce Ağrı yatırımda geri plana atılmış illerden biriydi. Son 19 yılda yaptığımız yatırımlarla bölgemiz ve şehrimizin makus talihi geri çevirmiş olduk.

"İSTANBUL'A ÖRNEK OLMASINI TEMMENNİ EDİYORUM"

Sanayi bakanlığı olarak biz de Ağrı da önemli işlere imza attık, bundan sonra da atmaya devam edeceğiz. 41 milyon liralık yatırımla OSB'mizi tamamlayıp yatırımcılarımızın hizmetine soktuk. 35 milyon liralık yatırımla sanayi sitesi sayımızı 2'ye çıkardık. Yakın zamanda Van ve Urfa'da uygulayıp çok önemli sonuçlar elde ettiğimiz tekstil kent uygulamasını da Ağrı'da uygulamak istiyoruz. Ağrı'da son dönemde güzel bir havanın oluştuğunu da takip edebiliyoruz. İşte bugün bir yatırımı daha şehrimiz ile buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz demişti. Bu ortamın en başta İstanbul'a örnek olmasını temenni ediyorum. Yatırım düşmanı bir muhalefet anlayışı ile karşı karşıyayız. İstanbul'da temel atmama töreni yapıyorlar. Dünyada herhalde temel atmama töreni yapan başka yönetici olmamıştır.

"BU YIL MADENCİLİK İÇİN 53 MİLYAR LİRALIK YATIRIM BELGESİ DÜZENLEDİK"

Madencilik sektörü ekonomini geneli için büyük bir çarpan etkisi oluşturan bir sektör. Sürdürülebilir kalkınmamıza da etkisi oluyor. Biz de büyüyen ekonomimizin ihtiyaçlarını karşılamak için madencilik sektörünün gelişimine önem veriyoruz. Son dönemde denizlerimizde yürüttüğümüz hidrokarbon aramaları sektörümüzün başarısını ortaya koyuyor. 2021 yılından bu yana madencilik alanında 53 milyar liralık yatırım için 3 bin belge düzenledik. Madencilik sektörümüzdeki girişim sayısı üretim ve katma değerde görülen büyük artış uygulamaya başladığımız politikaların meyvelerini verdiğini gösteriyor.

"TÜRKİYE 18 MADENDE 42 TON ALTIN ÜRETTİ"

2000'lerin başında 1 gram altın üretemeyen Türkiye gelinen noktada 18 aktif madende 42 ton altın üretti. Proje doğrudan 500 dolaylı olarak 2000 vatandaşımıza istihdam imkanı sağlayacak. İnşallah 2022 yılının son çeyreğinde burada altın dökümünü Sayın Cumhurbaşkanımızın uğurlu elleri ile yapmak istiyoruz. Tesisin ekonomik ömrünü tamamlanmasından sonra arazinin doğaya kazandırılma çalışmaları da hayata geçirilecek. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak yer aldığı Koza Altın, Ağrı'nın Diyadin ilçesi Mollakara köyünde altın madeni tesisi için toplam 160 milyon dolar yatırım yapması bekleniyor.

"İSTİHDAMIN 2 BİN 300 KİŞİYE ULAŞMASI BEKLENİYOR"

İşleme tesisinin de olacağı madende ilk altın dökümünün 2022 yılının son çeyreğinde yapılması hedefleniyor. 500 kişinin doğrudan istihdam edileceği işletmede, dolaylı istihdamın 2 bin 300 kişiye ulaşması bekleniyor.