Son dakika... Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlık şebekesine operasyon: 41 gözaltı
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Son dakika... Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlık şebekesine operasyon: 41 gözaltı

23.01.2021 12:53 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:57
Son dakika... Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlık şebekesine operasyon: 41 gözaltı

Son dakika haber: 41 ŞÜPHELİ YAKALANDIAdana merkezli 13 ilde oto hırsızlığı yapıp, bu araçların şasi numaraları değiştirerek satan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.

41 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlığı yapıp, bu araçların şasi numaraları değiştirerek satan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 41 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ayrıca, piyasadaki hacizli arabaları ya da ağır hasarlı araçları değerinin altında satın aldıkları, ardından da aynı model araçlardan çalarak parça değişimi yaparak sattıkları tespit etti.Aralarında çete liderinin de bulunduğu 41 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, 8 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK

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