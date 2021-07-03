Son dakika... Adana Demirspor, Britt Assombalonga'yı transfer etti
Son dakika spor haberine göre Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, forvet Britt Assombalonga'yı kadrosuna kattı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, forvet Britt Assombalonga'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki forvet ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Demokratik Kongolu Assombalonga, geçen sezon İngiliz ekiplerinden Middlesbrough forması giymişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu