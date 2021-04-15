Son Dakika: İki ülke arasındaki gerilim yükseliyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
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Son Dakika: İki ülke arasındaki gerilim yükseliyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Washington, ABD seçimlerine müdahale, siber saldırı ve Kırım'ın işgali gerekçeleriyle Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını açıkladı. Buna göre 10 Rus diplomatın sınır dışı edilmesinin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşlar yaptırım listesine eklendi.

Son günlerde ABD basınında geniş biçimde yer alan Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanacağına dair haberlerin ardından Beyaz Saray'dan yaptırımlarla ilgili resmi açıklama geldi.

"Biden yönetimi, Rus hükümetinin ve istihbarat servislerinin ABD'nin egemenliğini ve çıkarlarını hedef alan eylemleri nedeniyle Rusya'ya karşı önlemler alıyor" denen açıklamada 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceği vurgulandı.

SEÇİMLERE MÜDAHALE NEDENİYLE 32 KİŞİYE YAPTIRIM

Beyaz Saray, 16 tüzel ve 16 özel kişiye Rusya hükümetinin 2020 başkanlık seçimlerini etkileme girişimlerini uygulamanın yanı sıra çeşitli dezenformasyon ve müdahale eylemlerinde bulundukları iddiasıyla yaptırım uygulandığını belirtti.

6 RUS TEKNOLOJİ ŞİRKETİ YAPTIRIM LİSTESİNE EKLENDİ

6 Rus teknoloji şirketinin Rus istihbarat servislerinin siber programına destek verdiği gerekçesiyle listeye eklendiğini bildiren Beyaz Saray, 14 Haziran 2021 tarihinden sonra Rusya Merkez Bankası, Rusya Ulusal Varlık Fonu ve Rusya Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilecek ruble cinsinden veya ruble dışı tahvillerin ABD'li finans kuruluşları tarafından alınmasına yasak getirdi.

BEYAZ SARAY: SOLARWINDS SİBER SALDIRILARININ FAİLİ RUSYA

"ABD, Rusya Dış İstihbarat Servisi'ni (SVR) SolarWinds Orion platformunun ve diğer bilgi teknolojisi altyapılarının kullanıldığı geniş kapsamlı siber casusluk kampanyasının resmen faili ilan ediyor" diye devam eden Beyaz Saray, ABD İstihbarat Topluluğu'nun suçun SVR'ye isnat edilmesine ilişkin değerlendirmelerinden son derece emin olduğunu savundu.

KIRIMLI YETKİLİLER VE KERÇ KÖPRÜSÜ'NÜ YAPAN ŞİRKETLER DE LİSTEDE

Bu arada ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre Kırım yarımadasını fiziksel olarak Rusya'ya bağlayan Kerç Köprüsü'nün yapımında yer alan şirketler ve bazı Kırımlı yetkililer yaptırım listesine dahil edildi.

Son Dakika: İki ülke arasındaki gerilim yükseliyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
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mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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