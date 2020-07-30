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Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz

Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'ye uygulamayı planladıkları S-400 yaptırımları için "Nasıl bir karşılık vereceğimizi hala değerlendiriyoruz" dedi.

30.07.2020 16:22 | Son Güncelleme: 30.07.2020 16:56

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde Demokrat Senatör Bob Menendez'in sorularını yanıtladı. Pompeo, S-400'lele ilgili Türkiye'yi yakından ilgilendiren kritik bir açıklama da yaptı.

"YAPTIRIMLARI HALA DEĞERLENDİRİYORUZ"

Pompeo, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini satın almasına ilişkin "Türk hükümetinin S-400'leri satın almasına yanıt olarak dikkate değer adımlar attık. Nihai hedefimize ulaşmak için Türkiye'ye yaptırımlarla nasıl bir karşılık vereceğimizi hala değerlendiriyoruz" dedi.

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM ÖNGÖREN TASARI ONAYLANDI

S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören tasarı geçen hafta ABD Temsiler Meclisi tarafından onaylanmıştı. Tasarının yasalaşması için Senato'dan geçip ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz
Haber Yorumları (34)
İBRAHİM TEPE: Bugün ABD ye boyun egersek yarın yine büyük tavizler istiyecekler arkası kesilmiyor ek bu isinn
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ORHAN: Bu abd aynı bukalemun gibi renk değiştiriyor komsulsarimizi bize düşman etti bu güzel vatanımızı bölmeye çalıştı yüzümüze gülüp her kötülüğü yapmaya çalışan bir ülke yeter artık onun silahı onun olsun s400lere devam rusyanın tırnağı bile olamaz
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CAN DEP: Hem Abd bizim Nato mütefikimizdir diyeceksiniz, bu mütefige karsi olandanda silah alacaksiniz...böyle ilkili oynamiyi yemezler helede Abd.. adamin akilini alirlar, haydi bütün bunlara ragmen cikta bir kez bizde incirligi kapatiriz deyiniz..bu ülkede kahr olsun Abd dedikleri icin gencler dar agacinda salandirildilar siz hangi kafaya hizmet ediyorsunuz biraz gercekci olalim diyorum..
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