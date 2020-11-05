Son Dakika: ABD merkez bankası Fed faiz kararını açıkladı
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Son Dakika: ABD merkez bankası Fed faiz kararını açıkladı

05.11.2020 22:02 | Son Güncelleme: 05.11.2020 22:18
Son Dakika: ABD merkez bankası Fed faiz kararını açıkladı

Son dakika: Seçimlerin kaosa döndüğü ABD'de merkez bankası Fed faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının ardından politika faizi değiştirilmedi ve yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit kaldı.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Oy birliğiyle çıkan ve beklentinin dışında bir karar vermeyen Fed'in noktasal grafiğinde 2023 yılına kadar sıfır faiz politikasının devamı öngörülüyor.

Fed, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı için ekonomiye tam destek vermeye tüm araçlarıyla hazır olduğunu belirtirken merakla beklenen varlık alımlarıyla ilgili da değişikliğe gitmedi. Zayıflayan talebin ve düşük enerji fiyatlarının enflasyonu aşağıda tuttuğu kaydedildi.

Haber Yorumları (1)
ARTVİNLİ: Çok şükür ülkemiz için bu haberi bekliyorduk Abd merkez bankası müdürüne teşekkürler zamanın olursa ülkemize bekleriz yemeli içmeli misafirimizsin
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