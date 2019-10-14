Son dakika: ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulamaya hazırız

14.10.2019 16:13

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor" açıklamasından sonra bir küstah açıklama da ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'den geldi. Ankara'nın attığı adımları günlük olarak takip ettiklerini vurgulayan Mnuchin, Türkiye'ye ağır yeni yaptırımlar uygulamaya hazır olduklarını ve eğer Trump bu yönde karar verirse uygulayacaklarını söyledi.

"KEPENK KAPATTIRIRIZ" DEMİŞTİ

Mnuchin 11 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında "Kullanmak zorunda kalmayacağımızı umuyoruz, ama gerekirse Türk ekonomisine kepenk kapattırırız" diye konuşmuştu.

TRUMP: TÜRKİYE'YE BÜYÜK YAPTIRIMLAR GELİYOR

Mnuchin'in açıklamalarından önce Trump da Twitter üzerinden Türkiye'ye yaptırımların geleceğine yönelik açıklamalar yapmıştı. Trump attığı tweetlerde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Brian Kilmeade tümüyle yanılıyor. 200 yıldır birbiriyle savaşan halklar arasında bir başka savaşa girmeyeceğiz. Avrupa'nın kendi IŞİD esirlerini almak için bir şansı vardı, ama bedelini ödemek istemediler. 'Bırak ABD ödesin' dediler...

Kürtler, bizi dahil etmek için bazılarını serbest bırakıyor olabilir. Türkiye veya pek çoğunun geldiği yer olan Avrupa Ulusları kolaylıkla yeniden yakalar ama çabuk hareket etmeleri lazım. Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor! İnsanlar gerçekten NATO üyesi Türkiye ile savaşa girmemiz gerektiğini mi düşünüyor? Asla bitmeyen savaşlar bitecek!"