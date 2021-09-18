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Son dakika! ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2 bin 624 kişi hayatını kaybetti

AA / Kasım İleri - Haberler | Güncel
Son dakika! ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2 bin 624 kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 624 kişi artarak 672 bin 658'e çıktı.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 624 kişi artarak 672 bin 658'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 41 milyon 995 bini geçti.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 2 bin 624 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 672 bin 658'e yükseldi.

California, 4 milyon 486 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 843 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 452 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 67 bin 221 ile ilk sırada yer aldı.

Bu sayı, Texas'ta 60 bin 330, New York'ta 54 bin 672 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 76'dan fazlası en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 76'sından fazlasına en az bir doz, yüzde 65'ine ise iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 211 milyon 97 binden fazla kişiye ilk doz, 180 milyon 572 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri
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