Son dakika: ABD'de 7 yaşındaki kız, bileklik satarak çocuk hastanesine 20 bin dolar bağış topladı
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Son dakika: ABD'de 7 yaşındaki kız, bileklik satarak çocuk hastanesine 20 bin dolar bağış topladı

12.12.2020 21:46 | Son Güncelleme: 12.12.2020 21:51
Son dakika: ABD'de 7 yaşındaki kız, bileklik satarak çocuk hastanesine 20 bin dolar bağış topladı

Son dakika haberlerine göre ABD'de 7 yaşındaki Hayley Orlinsky, renkli lastik bilezikler yaparak Chicago'daki Ann ve Robert H. Lurie Çocuk Hastanesi'ne 20 bin dolar (157 bin TL) bağış topladı.

ABD'de 7 yaşındaki Hayley Orlinsky, renkli lastik bilezikler yaparak Chicago'daki Ann ve Robert H. Lurie Çocuk Hastanesi'ne 20 bin dolar (157 bin TL) bağış topladı. Orlinsky'nin hastanenin pandemi sürecinde sağlık çalışanları için koruyucu malzeme satın almasını sağladığı ifade edildi.

ABD'nin Illinois eyaletindeki Chicago kentinde yaşayan 7 yaşındaki Hayley Orlinsky, renkli lastik bilezikler yaparak kentte bulunan Ann ve Robert H. Lurie Çocuk Hastanesi'ne 20 bin dolar bağış topladı. Orlinsky tarafından toplanan bağışlar sayesinde hastanenin koronavirüs (Covid-19) pandemisi süresince sağlık çalışanlarına koruyucu ekipman alma ve bazı araştırma projelerine katkıda bulunma fırsatı sunduğu bildirildi.

"HOBİSİNİ YARDIM KAMPANYASINA DÖNÜŞTÜRDÜ"Orlinsky'nin annesi Lori Orlinsky, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Hayley'in hobi olarak yaptığı bilezikleri bir yardım kampanyasına dönüştürdüğünü ve bileziklerin ABD dışındaki ülkelerden bile alıcı bulduğunu söyledi.CHICAGO BELEDİYE BAŞKANI LIGHTFOOT'TAN KAMPANYAYA DESTEK

Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot da Hayley'in yardım kampanyasına destek verdi. Sosyal medya hesabından kampanyayı duyuran Lightfoot, Hayley'in yaptığı bileklikleri koluna takarak fotoğraf paylaştı. Öte yandan, hastanenin vakfının müdür yardımcısı Tracey McCusker, "20 bin dolar özellikle 7 yaşındaki bir çocuk için oldukça inanılmaz bir miktar. Bu tür bir bağış toplama çabası, hastanenin parayı çeşitli farklı şeyler için kullanmasına olanak tanıyor. Covid-19'a gerçekten hızlı yanıt vermemiz gereken bir zamanda kesinlikle gerekliydi" dedi.


Son dakika: ABD'de 7 yaşındaki kız, bileklik satarak çocuk hastanesine 20 bin dolar bağış topladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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