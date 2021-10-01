Stefan Kuntz'tan sürpriz tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı - Haberler Spor
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Stefan Kuntz'tan sürpriz tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

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Son dakika: A Milli Takım'ın başında ilk maçına çıkacak teknik direktör Stefan Kuntz'un aday kadrosu belli oldu. Alman hoca, Caner Erkin ve Serdar Aziz'e tekrar milli olma şansı verirken, Berkan Kutlu ve Serdar Dursun da ilk kez kendine aday kadroda yer buldu. Galatasaray forması giyen Halil Dervişoğlu'nun kadroda kendine yer bulamaması ise dikkat çekti.

A Millî Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç ve Letonya'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Alman hoca Stefan Kuntz, ilk kadro tercihinde büyük sürprizlere imza attı.

SERDAR DURSUN VE BERKAN KUTLU İLK KEZ A MİLLİ TAKIM'DA

Caner Erkin ve Serdar Aziz, A Milli Takım'a geri dönerken Serdar Dursun, Berat Özdemir ve Berkan Kutlu da ilk kez aday kadroda kendine yer buldu.

HALİL DERVİŞOĞLU KADRODA YOK

Şenol Güneş döneminde A Milli Takım'ın değişilmez isimlerinden olan Halil Dervişoğlu, Norveç ve Letonya maçlarının aday kadrosunda bulunmadı. Kuntz'un bu tercihi tepki çekerken büyük bir çoğunluk Kenan Karaman'ın yerine Halil'in kadroda olması gerektiğini düşündü. Alman hoca ayrıca Salih Uçan, Halil Akbunar, Okay Yokuşlu, Efecan Karaca ve Enes Ünal'ı da aday kadroya çağırmadı.

A Milli Takım'ın Norveç ve Letonya maçlarının aday kadrosu şöyle:

Son Dakika: A Milli Takım'ın Norveç ve Letonya ile oynayacağı maçlarının aday kadrosu belli oldu

Stefan Kuntz'tan sürpriz tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
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Haber: Stefan Kuntz'tan sürpriz tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı - Haberler Spor
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