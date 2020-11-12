Son Dakika: A Milli Takım'a yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
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Son Dakika: A Milli Takım'a yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı

12.11.2020 16:33 | Son Güncelleme: 12.11.2020 16:58

Son dakika: Türkiye-Hırvatistan maçında Domagoj Vida'nın koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığının ortaya çıkmasının ardından A Milli Takım'daki tüm oyunculara bugün yapılan testleri tamamının sonucu negatif çıktı.

Hırvat futbolcu Vida'nın korona olması sonrası alarm veren millilerin bugün yaptırdığı testlerin sonuçları belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "A Milli Takımımız kafilesine bugün yapılan Covid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.

HEMEN KARANTİNA KURALLARI UYGULANMIŞTI

A Milli Takım idari ve teknik heyeti, Domagoj Vida ile temaslı olabileceği şüphesi bulunan herkesin kafileden ayrı bir şekilde kamp yapılan Riva'daki Milli Takımlar Tesislerine ulaştırılmasını ve burada da gerekli karantina kurallarına uyularak ön tedbirlerin alınmasını sağlamıştı.

Bugün sabah saatlerinde ise milli futbolcular koronavirüs testine tabi tutulmuşlardı.

Son Dakika: A Milli Takım'a yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Haber Yorumları (1)
MALATYALI: Bugün kuluçka dönemi tabiki negatif çıkacak dört gün sonra test yapılması lazım asıl sonuç odur bu süreçte herkes virüs yayıcı olabilir dört gün karantinada olmaları lazım
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