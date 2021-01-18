Son Dakika! 2020 bütçe açığı hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti
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Son Dakika! 2020 bütçe açığı hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti

18.01.2021 08:49 | Son Güncelleme: 18.01.2021 09:31

Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2020 bütçe açığını açıkladı. Elvan, "Geçen yılın bütçe açığı, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık. 2021 yılı bütçe açığını ise yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından yaptığı 2020 bütçe sonuçları değerlendirmesinde 2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler aldıklarını söyledi. 2020 yılı bütçe sonuçları ile ilgili Twitter hesabından değerlendirmelerde bulunan Elvan, şunları söyledi:

"MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

"2020 yılı bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık. Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz. Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek.

Son Dakika! 2020 bütçe açığı hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti

"2021 YILI BÜTÇE AÇIĞINI %3.5 OLARAK HEDEFLİYORUZ"

2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını %3,5 olarak hedefliyoruz. Uygulamayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, dengeli bir talebin ve sürdürülebilir bir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır."

Son Dakika! 2020 bütçe açığı hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti
Haber Yorumları (27)
MARGOS: Ama halk işsiz, halk yoksul, halk bezmiş, !! Tasarrufların pandemiden doğrudan olarak etkilenen vatandaşlara verilmesi lazım. . . . ! Ama boş ver kime söylüyorum ki!!
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BANKACI: Balık baştan kokar arkadaşlar, ülke yönetiminde şeffaflık hesap verilebilirlik olmadığı zaman bu tarz dolandırıcılık yapan çok olur. Önce damat bakan ülkenin yedek akçesi olan 120 milyar doların nasıl yok olduğunu hatta -47 milyar dolara nasıl düştüğünü açıklamalı. Yapılan açıklama şaka gibi biz 240 batıracaktık 167 batirabildik diye övünülecek duruma geldik. Bu tüy dikmek olsa gerek
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MERSİN 33: Valla şaka gibi ha . 239 milyar açık veririz diye hesaplanırken 172 milyar açık vermişiz . . . Lan gene zarar etmişiz . . . Çok değil de az zarar etmişiz ! Allah''ım sen benim aklıma mukayyet ol . Peki buna inanan var mıdır, kesinlikle var eskiye rağmen az da olsa var . Peki okuduğunu anlayan var mıdır ?Bak işte onların sayıları inananlardan fazladır . Yaa , diyorum ki madem tasarruf ettik , o paraları esnafa dağıtsak nasıl olur ? Efendim. Sarayların inşaatını mı bitireceğiz !!!!!
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