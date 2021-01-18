Son Dakika! 2020 bütçe açığı hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti

Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2020 bütçe açığını açıkladı. Elvan, "Geçen yılın bütçe açığı, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık. 2021 yılı bütçe açığını ise yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından yaptığı 2020 bütçe sonuçları değerlendirmesinde 2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler aldıklarını söyledi. 2020 yılı bütçe sonuçları ile ilgili Twitter hesabından değerlendirmelerde bulunan Elvan, şunları söyledi:

"MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

"2020 yılı bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık. Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz. Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek.

"2021 YILI BÜTÇE AÇIĞINI %3.5 OLARAK HEDEFLİYORUZ"

2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını %3,5 olarak hedefliyoruz. Uygulamayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, dengeli bir talebin ve sürdürülebilir bir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır."