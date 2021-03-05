Son Dakika: 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular 15-26 Mart tarihlerinde yapılacak

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında takvim belli oldu. Buna göre, ön başvurular 15-26 Mart, sözlü sınavlar ise 17 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için takvimi açıkladı. Takvime göre, ön başvurular 15-26 Mart'ta alınacak.

SINAV YERLERİ 3 MAYIS'TA İLAN EDİLECEK

Adayların sözlü sınava gireceği merkezler 3 Mayıs'ta ilan edilecek. Sözlü sınavlar 17 Mayıs ile 6 Haziran arasında yapılacak.

SONUÇLAR 8 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Sonuçlar 8 Temmuz'da ilan edilecek. Sınavda başarılı olanlar 1 ile 6 Eylül tarihleri arasında atama tercihlerini yapacak. Atama sonuçları, 8 Eylül'de ilan edilecek.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atama müjdesini Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde vermişti. Erdoğan, "20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız. Yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Yeni 20 bin atamanın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." demişti.