Son Dakika! 2 milyondan fazla haneye 1100 lira tam kapanma yardımı yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika! 2 milyondan fazla haneye 1100 lira tam kapanma yardımı yapılacak

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Ekonomi

Son dakika! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, tam kapanma ve diğer destekler ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Derya Yanık, "2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." dedi. Bakan Yanık, yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin de Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile beraber yapılacağını bildirdi.

Artan koronavirüs vakaları sonrasında 29 Nisan perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve tüm Türkiye'de uygulanan tam kapanma süreci, 17 Mayıs saat 05.00'e kadar devam edecek.

2 MİLYONDAN FAZLA HANEYE ULAŞILACAK

Bu süreçte ihtiyaç sahibi ailelere ilaç gibi gelecek yardımı ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı. Bakan Yanık, "2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı. Yanık, yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin de Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile beraber yapılacağını bildirdi.

Söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz."

E-DEVLET'TEN SORGULANABİLECEK

Aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacağını bildiren Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden kontrol edilebileceğini anımsattı.

183 MİLYON LİRA İLAVE KAYNAK AKTARILACAK

Öte yandan Bakanlık tarafından destek ödemelerinin, daha önce e-Devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağı ifade edildi. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek. Bakanlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca destek olunan diğer hanelere desteğin devamı için ayrıca 183 milyon lira ilave kaynak aktarımında bulunacak.

Son Dakika! 2 milyondan fazla haneye 1100 lira tam kapanma yardımı yapılacak
Bayramdan sonra vakalar düşmezse çok daha sıkı tedbirler yolda! Aşı olmayanlara kısıtlama gelebilir
Bayramdan sonra vakalar düşmezse çok daha sıkı tedbirler yolda! Aşı olmayanlara kısıtlama gelebilir
'Korona erkekleri kısır yapıyor' diyen uzman çareyi söyledi: Aşı olun
"Korona erkekleri kısır yapıyor" diyen uzman çareyi söyledi: Aşı olun
TBMM'de attığı yumrukla gündeme gelmişti! Salgının en şanssız isimlerinden biri oldu, 3 kez korona kaptı
TBMM'de attığı yumrukla gündeme gelmişti! Salgının en şanssız isimlerinden biri oldu, 3 kez korona kaptı
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Haber Yorumları (2)
ÇINAR SARAÇ: Offfff süper para beeee harca harca bitmez
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
AHMET SAY: yarısından çoğunu yandaşlara dağıtıyorlar zaten geri kalanda birşey kalmıyo niye herkese dağıtmıyorsunuz tc sine yatsın herkesin sonuçta herkes mağdur oldu
Cevap Yaz 1 17 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Altun Antonio Guterres Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Cyle Larin Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika! 2 milyondan fazla haneye 1100 lira tam kapanma yardımı yapılacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 10:57:37. #1.16#

title