Son dakika: 15 ayın ardından ilk resmi maçlarını rahat kazandılar

Bir son dakika haberine göre Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı,y pandemi sonrasında Bilecik'te yapılan ilk resmi müsabakasında rahat kazandı.