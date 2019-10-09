Son 5 yılda yenilenebilir enerjiye 16,3 milyar dolarlık yatırım

10. İstanbul Finans Zirvesi'ne canlı bağlantı ile katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son 5 yılda hayata geçen toplam 16,653 MW'lık yenilenebilir kurulu güç için toplamda 16,3 milyar dolarlık yatırım yapıldı.

09.10.2019 15:51
Son 5 yılda yenilenebilir enerjiye 16,3 milyar dolarlık yatırım

10. İstanbul Finans Zirvesi'ne canlı bağlantı ile katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son 5 yılda hayata geçen toplam 16,653 MW'lık yenilenebilir kurulu güç için toplamda 16,3 milyar dolarlık yatırım yapıldı." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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