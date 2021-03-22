Somaspor zirvede tek
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Somaspor zirvede tek

22.03.2021 13:28 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:33
Somaspor zirvede tek

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Play-Off hedefleyen Karşıyaka'yı 4-1 mağlup eden Somaspor, bu galibiyetle zirve yarışında tek başına kaldı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Play-Off hedefleyen Karşıyaka'yı 4-1 mağlup eden Somaspor, bu galibiyetle zirve yarışında tek başına kaldı. Namağlup olduğu iç sahada 7'de 7 yaparak 56 puana ulaşan siyah-beyazlı ekip, haftayı bay geçiren en yakın takipçisi Esenler Erokspor'la arasındaki puan farkını yeniden 6'ya çıkardı. 

Teknik direktör Burhanettin Basatemur, "Her maçımız artık bir final havasında geçiyor. Futbolcularımı kutluyorum. Bize destek veren yönetimimize ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Büyük önem arz eden bir maçtan galibiyetle ayrılmak güzeldi" dedi.Attığı 53 golle 3'üncü Lig'in en skorer takımı olan Somaspor'da perşembe günü deplasmanda oynanacak Batman Petrolspor maçı öncesi sakatlık yaşayan golcü Muhammed aynı zamanda cezalı duruma düştü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şevket YILMAZ

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