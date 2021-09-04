Somaspor'un ilk rakibi Niğde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Somaspor'un ilk rakibi Niğde

Somaspor'un ilk rakibi Niğde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig'in yeni ekiplerinden Somaspor, Kırmızı Grup'ta sezonun ilk haftasında Niğde Anadolu FK'yı konuk edecek.

TFF 2'nci Lig'in yeni ekiplerinden Somaspor, Kırmızı Grup'ta sezonun ilk haftasında Niğde Anadolu FK'yı konuk edecek. Soma Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak müsabakayı Tarık Güldal yönetecek.

Geçen sezon 3'üncü Lig'de şampiyon olarak ilk kez adını 2'nci Lig'e yazdıran siyah-beyazlılar, ligde üst sıraları zorlamayı hedefliyor. Göreve devam eden teknik direktör Burhanettin Basatemür, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Sezona evimizde galibiyetle başlamak istiyoruz" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Fırat Aydınus, Trabzonsporlu taraftara dava açtı
Fırat Aydınus, Trabzonsporlu taraftara dava açtı
Hıncal Uluç'tan Şenol Güneş'e ağır eleştiri: Seninle 'şen' olmak zor
Hıncal Uluç'tan Şenol Güneş'e ağır eleştiri: Seninle 'şen' olmak zor
Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını nasıl çıkarttı? İşte perde arkasında yaşananlar
Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını nasıl çıkarttı? İşte perde arkasında yaşananlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Tanju Özcan Hamid Karzai Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mesut Akusta Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Derya Baykal
Spor Muslera Fatih Terim Burak Elmas Alper Yılmaz Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Somaspor'un ilk rakibi Niğde - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 10:35:35. #1.14#

title