Somaspor'un ilk rakibi Niğde

TFF 2'nci Lig'in yeni ekiplerinden Somaspor, Kırmızı Grup'ta sezonun ilk haftasında Niğde Anadolu FK'yı konuk edecek.

TFF 2'nci Lig'in yeni ekiplerinden Somaspor, Kırmızı Grup'ta sezonun ilk haftasında Niğde Anadolu FK'yı konuk edecek. Soma Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak müsabakayı Tarık Güldal yönetecek.

Geçen sezon 3'üncü Lig'de şampiyon olarak ilk kez adını 2'nci Lig'e yazdıran siyah-beyazlılar, ligde üst sıraları zorlamayı hedefliyor. Göreve devam eden teknik direktör Burhanettin Basatemür, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Sezona evimizde galibiyetle başlamak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı