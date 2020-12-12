Somaspor ders çıkaracak

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 3 maçtır galibiyete hasret kalarak liderlikten olan Somaspor'da Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, hatalarından ders çıkaracaklarını söyledi. Son maçta Şile Yıldızspor önünde galibiyeti 90+2'nci dakikada kalesinde gördüğü golle kaçırıp beraberliğe razı olan siyah-beyazlılarda Basatemür, "Futbolda hata her zaman var ve bundan sonra da olacak. Önemli olan yaptıklarımızdan ders çıkarıp tekrar aynı hatayı yapmamak. Şile maçını kazanmış olsaydık büyük avantaj elde edecektik. Lig bitmiyordu ama 13'üncü haftayı liderlik koltuğunda geçirecektik. Artık hedefimiz Altındağ maçını kazanmak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şevket YILMAZ