Somaspor'dan ilk transfer
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Somaspor'dan ilk transfer

Somaspor'dan ilk transfer
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com 2'nci Lig'in yeni kulüplerinden Somaspor, dış transferde ilk imzayı geçen sezon Arhavispor'da forma giyen ön libero İbrahim Ak'a attırdı.

MİSLİ.com 2'nci Lig'in yeni kulüplerinden Somaspor, dış transferde ilk imzayı geçen sezon Arhavispor'da forma giyen ön libero İbrahim Ak'a attırdı. Altyapısında futbola başladığı Bandırmaspor'da profesyonel olan 26 yaşındaki futbolcu Derincespor, Karacabey Birlik, 1922 Konyaspor, Ofspor takımlarında da oynadı. İbrahim geçen sezon ilk yarıda Ofspor'da 12, ikinci devrede Arhavispor'da 13 maça çıktı. Siyah-beyazlılar, iç transferde ise Uğur Can ve Melih Şencan'ın ardından Oğuzhan Yıldırım'la da yeniden anlaştı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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