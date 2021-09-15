Somaspor'da kombinelere indirim - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Somaspor'da kombinelere indirim

Demirören Haber Ajansı / Şevket Yılmaz - Haberler | Spor
Somaspor'da kombinelere indirim

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona 2'de 2'yle zirve ortağı olarak başlayan Somaspor'da yönetim kombine bilet fiyatlarında yarı yarıya indirim yaptı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona 2'de 2'yle zirve ortağı olarak başlayan Somaspor'da yönetim kombine bilet fiyatlarında yarı yarıya indirim yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada yönetim kurulunun lig ve Türkiye Kupası maçlarında geçerli kombinelerde yüzde 50 indirim uygulanmasına karar verdiği, indirimli satışların başladığı bildirildi.

Kulüpte kombine fiyatları protokol tribün 500, kapalı tribün 250 TL olarak belirlendi. Reklam panolarının ücreti ise bin TL olarak açıklandı.


Demirören Haber Ajansı / Şevket Yılmaz - Spor Haberleri
Stefan Kuntz kararında geri adım atılabilir! Alman hoca da tepkilerin farkında

Stefan Kuntz kararında geri adım atılabilir! Alman hoca da tepkilerin farkında

 Yabancı oyuncu sınırı getiren TFF'nin tercihi yabancı hocadan yana! Kamuoyu ikiye bölündü

Yabancı oyuncu sınırı getiren TFF'nin tercihi yabancı hocadan yana! Kamuoyu ikiye bölündü
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Meral Akşener Ertuğrul Gazi Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Vildan Atasever Özge Özpirinçci
Spor Marcao Mesut Özil Arda Turan Sergen Yalçın Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Somaspor'da kombinelere indirim - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 13:52:11. #1.11#