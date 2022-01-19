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Somaspor'da keyifler yerinde

Somaspor'da keyifler yerinde
Demirören Haber Ajansı / Şevket Yılmaz - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste üçüncü galibiyetini ikinci yarının ilk maçında Niğde Anadolu FK'yı 3-1 yenerek alan Somaspor'da Teknik Direktör Burhanettin Basatemür'ün yüzü gülüyor.

SOMA, MANİSA (DHA) -

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste üçüncü galibiyetini ikinci yarının ilk maçında Niğde Anadolu FK'yı 3-1 yenerek alan Somaspor'da Teknik Direktör Burhanettin Basatemür'ün yüzü gülüyor. Devre arasında gol kralı yıldızı Yasin Abdioğlu başta olmak üzere önemli oyuncularla yollarını ayırıp yeni takviyeler yapan Soma'da takımın uyum sorununu çabuk aşması da keyifleri iyice yerine getirdi.

Burhanettin Basatemür, "Gerçekten çok zor şartlarda, kötü bir zeminde müthiş bir top oynadık. Takıma katılan yeni arkadaşlarımız da kısa sürede uyum sağladılar. Onların da eskilerin de formu çok çok iyiydi. İkinci devreye galibiyetle başlamak bizi biraz daha yukarıya yaklaştırdı. Sezon başından beri hedefimizin ligi ilk beş takım arasında bitirmek olduğunu söylüyoruz. İnşallah lig sonunda bu amaca bu hedefe ulaşacağız" dedi.


- Soma

Demirören Haber Ajansı / Şevket Yılmaz - Spor Haberleri

Futbol Federasyonu, Niğde, Soma, Spor, Haber

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