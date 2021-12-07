Somaspor'da Basatemür'den takıma alkış - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Somaspor'da Basatemür'den takıma alkış

Demirören Haber Ajansı / Şevket Yılmaz - Haberler | Spor
Somaspor'da Basatemür'den takıma alkış

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Etimesgut Belediyespor'la deplasmanda 2 kez geriye düşmesine rağmen 13 gole ulaşan takımın en skorer ismi Yasin Abdioğlu'nun golleriyle rakibiyle 2-2 berabere kalan Somaspor'da Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, oyuncularını kutladı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Etimesgut Belediyespor'la deplasmanda 2 kez geriye düşmesine rağmen 13 gole ulaşan takımın en skorer ismi Yasin Abdioğlu'nun golleriyle rakibiyle 2-2 berabere kalan Somaspor'da Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, oyuncularını kutladı.

Hiçbir maçta mücadeleyi bırakmadıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Takımımız 2.5 yıldır sporun ruhuna uygun olarak futbol oynuyor. Birçok maçtan sonra gerek hakemler gerek temsilciler tarafından maç sonlarında hep tebrik edildik. Bu da takımız için gurur verici. Hem başarılı hem de centilmen bir takımız. Soma'yı her platformda en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Şevket Yılmaz - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title