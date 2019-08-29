Somaspor'a kupa morali

TFF 3'üncü Lig'de yıllar sonra mücadele etmeye hazırlanan Somaspor, sezon öncesi Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu.

29.08.2019 15:10
Somaspor'a kupa morali

TFF 3'üncü Lig'de yıllar sonra mücadele etmeye hazırlanan Somaspor, sezon öncesi Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu.

Kupada 1'inci Eleme Turu eşleşmesinde evinde Akşehirspor'u normal süresi 1-1 biten maçta seri penaltılarla 4-3 yenerek eleyen Manisa temsilcisi, tur atlamanın sevincini yaşadı. Somaspor, 3. Lig 3. Grup'taki sezonun ilk haftasında pazar günü İstanbul'da Halide Edip Adıvarspor'a konuk olacak.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.