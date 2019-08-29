Somaspor'a kupa morali
TFF 3'üncü Lig'de yıllar sonra mücadele etmeye hazırlanan Somaspor, sezon öncesi Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu.
TFF 3'üncü Lig'de yıllar sonra mücadele etmeye hazırlanan Somaspor, sezon öncesi Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu.
Kupada 1'inci Eleme Turu eşleşmesinde evinde Akşehirspor'u normal süresi 1-1 biten maçta seri penaltılarla 4-3 yenerek eleyen Manisa temsilcisi, tur atlamanın sevincini yaşadı. Somaspor, 3. Lig 3. Grup'taki sezonun ilk haftasında pazar günü İstanbul'da Halide Edip Adıvarspor'a konuk olacak.