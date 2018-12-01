Somalili Bakan Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

Somali Planlama, Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Cemal Muhammed Hasan, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Doğu Afrika Araştırma ve Kalkınma Derneği tarafından düzenlenen "Türkiye-Somali Ortaklığı: İleriye Doğru" forumuna katılan Hasan'a, AA muhabiri "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi verdi.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Hasan, daha sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

Hasan, "haber" kategorisinde AA foto muhabiri Kayhan Özer'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinden sonra AK Parti Genel Merkezinde yaptığı balkon konuşması sırasında çektiği "Erdoğan'ın seçim zaferi" isimli fotoğrafa oy verdi.

"Yaşam" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da dolunay" isimli fotoğrafını oylayan Hasan, "spor" kategorisinde ise tercihini Şebnem Coşkun'un 2018 FIFA Dünya Kupası final maçında çektiği "Fransa Dünya Kupasını aldı" adlı fotoğraftan yana kullandı.

Somali Planlama, Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Cemal Muhammed Hasan, birbirinden iyi fotoğraflar arasında tercih yapmakta zorlandığını belirterek, "Çok etkileyici ve güzel fotoğraflar." dedi.