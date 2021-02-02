Soma Organize Sanayi Bölgesinin altyapı ihalesi 25 Şubat'ta yapılacak

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) altyapı ihalesinin 25 Şubat'ta yapılacağını belirtti.

Özkan, yaptığı açıklamada Soma OSB'nin bir an önce faaliyetine başlaması için gayretlerinin devem ettiğini kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüşmeler gerçekleştirildiğini aktaran Özkan, şöyle devam etti:

"Soma OSB'ye yatırım yapmak için 40 firma müracaat etti. Bu firmalar için önemli kriter doğalgaz ve altyapı. İlk olarak yoğun uğraşlarımız neticesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'in katkılarıyla Soma doğalgazına kavuşarak önemli bir adım geride bırakıldı. Kamulaştırma ve parselasyon işlemleri tamamlanarak 48 adet fabrika parseli, lojistik, sosyal tesis ve arıtma tesisi gibi yapılar için alanlar ayrılmasının ardından altyapı ihalesi de 25 Şubat'ta yapılacak. Yapılacak ihalenin ardından başlayacak çalışmalarla OSB'nin tüm altyapı işleri yaklaşık 30 milyon TL'lik bir yatırımla tamamlanacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer