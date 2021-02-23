Soma Linyit Spor Kulübünün oryantiring başarısı
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Soma Linyit Spor Kulübünün oryantiring başarısı

23.02.2021 15:59 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:02
Soma Linyit Spor Kulübünün oryantiring başarısı

Soma Linyit Spor Kulübü, Türkiye Oryantiring Federasyonu 14 Yaş ve altı Manisa İl Birinciliği müsabakalarında 6 derece elde etti.

Soma Linyit Spor Kulübü, Türkiye Oryantiring Federasyonu 14 Yaş ve altı Manisa İl Birinciliği müsabakalarında 6 derece elde etti.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde gerçekleştirilen müsabakalarda yarışlar 10, 12 ve 14 yaş kategorilerinde yapıldı.

Soma Linyit Spor Kulübü Orhan Karslı gazetecilere yaptığı açıklamada, sporcularından Ömer Faruk Demirtaş'ın, Erkekler 14 Yaş kategorisinde 1. olduğunu, 2. ve 3.'lük ödüllerini kulüp sporcularından Berkay Kılıç ve Muhammet Ali Koca'nın kazandığını aktardı.

Kızlar ve erkekler 12 yaş kategorilerinde 3.'lük, kızlar 10 yaş kategorisinde de 2.'lik elde ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"6 derece ile yarışları tamamladık. Antrenörlerimize bizden desteğini esirgemeyen Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'a, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Dilek Mert'e teşekkür ederim. Elde etmiş oldukları başarılarla oryantiring sporunda Soma'yı en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı tebrik eder ve başarılarının devamını dilerim " dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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