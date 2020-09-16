Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, "hareketlilik" için pedalladı
Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında hareketliliğe dikkat çekmek için makamına bisikletle geldi.
16.09.2020 14:15 | Son Güncelleme: 16.09.2020 14:18
Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında hareketliliğe dikkat çekmek için makamına bisikletle geldi.
Kaymakam Fatih Akkaya, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası için pedal çevirdi.
Avrupa Hareketlilik Haftasında farkındalık yaratmak amacıyla makamına bisikletiyle gelen kaymakam Akkaya, Soma halkını sıfır emisyonlu hareketlilik için pedal çevirmeye davet ederek, "sende katıl, pedalla Soma" mesajı verdi.
Kaynak: AA