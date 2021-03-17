Soma Huzurevi sakinleri "bocce" turnuvaları ile eğleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Soma Huzurevi sakinleri "bocce" turnuvaları ile eğleniyor

17.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:30
Soma Huzurevi sakinleri

Soma Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlı ve engelliler, düzenli olarak yapılan "bocce" turnuvalarıyla spor yapma imkanı buluyor.

Soma Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlı ve engelliler, düzenli olarak yapılan "bocce" turnuvalarıyla spor yapma imkanı buluyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izolasyon kurallarıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Merkezde, şubat ayı itibarıyla "Bocce ile aktif yaşama katıl" sloganı ve "Unutulacak Dünler, Yaşanacak Günler var" adıyla düzenli olarak turnuvalar düzenlenmeye başlandı.

Soma Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mustafa Öztürk, AA muhabirine, merkezde kalan yaşlı ve engellilerin zinde kalmaları, sosyalleşebilmelerinin yanı sıra eğlenerek bir arada mutlu olabilmeleri de için birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Bu kapsamda kupa, madalya ve hediyelerin dağıtıldığı bocce turnuvası düzenlediklerini aktaran Öztürk, "Yaklaşık bir yıldır salgından dolayı izole bir şekilde hizmet veriyoruz. Misafirlerimize bu dönemde moral vermek ve yaşama katılmalarını sağlamak amacı sayısız faaliyetler organize ettik. Hepsi, hepimiz bir arada bu süreci sağlıkla, oyunlar yarışmalar, faaliyetler yaparak geçiriyoruz. Turnuvalarda kazananlar madalya, kupa, hediye alıyorlar. Ayrıca bir arada olmanın, birlikte kazanmanın mutluluğunu yaşıyorlar." dedi.

Merkezde beden eğitim öğretmeni olarak görev yapan Bahadır Özgen de yaşlı, engelli ve çalışanlardan oluşan üçer kişilik takımlarla düzenledikleri bocce turnuvalarıyla, huzur evi sakinlerinin beden ve zihin sağlığının korunmasının, beyin, kas ve eklemlerin bir arada çalışarak zinde kalmalarının amaçlandığını belirtti.

Özgen, farklı spor dalında faaliyet yaptıklarını ancak boccenin daha az beden yorucu olması ile yaşlı ve engellilere daha iyi geldiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Hakan Taşıyan Rasim Öztekin
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Soma Huzurevi sakinleri "bocce" turnuvaları ile eğleniyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 13:31:41. #1.16#
title