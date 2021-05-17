Soma'dan Yatağan Termik Santrali'ne günlük 5 bin ton kömür sevkiyatı yapılacak
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Soma'dan Yatağan Termik Santrali'ne günlük 5 bin ton kömür sevkiyatı yapılacak

Soma'dan Yatağan Termik Santrali'ne günlük 5 bin ton kömür sevkiyatı yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin en büyük linyit kömürü yatağına sahip Manisa'nın Soma ilçesinden Muğla'nın Yatağan Termik Santraline günlük 5 bin ton kömür, 180 tırla taşınacak.

Türkiye'nin en büyük linyit kömürü yatağına sahip Manisa'nın Soma ilçesinden Muğla'nın Yatağan Termik Santraline günlük 5 bin ton kömür, 180 tırla taşınacak.

Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen genel kurulun ardından Hayati Gümüş başkanlığındaki Soma Nakliyeciler Kooperatifi günlük 5 bin ton kömürü 180 araçla Yatağan'a sevkiyatını gerçekleştirecek. İlk sevkiyat nedeniyle kooperatif önünde koyun kesilip dualar edildi. Programa Kaymakam Fatih Akkaya, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Belediye Başkan yardımcıları Abdullah Ekşi ve Sabır Tuna ile kamyoncu esnafı katıldı.

Sevkiyat 1 yol boyunca sürecek

Soma Nakliyeciler Kooperatifi Başkanı Hayati Gümüş, "İlk etapta 1 yıl boyunca her gün 5 bin ton tüvenan kömürü 180 tır ile Yatağan'a sevkiyatı yapılacak. Bu sürenin 5 yıl boyunca devam etmesi yönünde görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Kamyoncu esnafımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya ise, "Soma kamyoncu esnafına hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah kazasız belasız sevkiyatlarını gerçekleştirirler." diyerek kazasız belasız sevkiyatlar diledi. - MANİSA

Soma'dan Yatağan Termik Santrali'ne günlük 5 bin ton kömür sevkiyatı yapılacak
Soma'dan Yatağan Termik Santrali'ne günlük 5 bin ton kömür sevkiyatı yapılacak
Soma'dan Yatağan Termik Santrali'ne günlük 5 bin ton kömür sevkiyatı yapılacak
Soma'dan Yatağan Termik Santrali'ne günlük 5 bin ton kömür sevkiyatı yapılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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