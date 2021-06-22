Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırılan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi
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Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırılan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi

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Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay solunum yolu şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Akçay, bugün tedavi sonrası akciğerlerinde umulan olumlu bir tepki görülmediği için entübe edildi. Hastanenin kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, geçtiğimiz günlerde solunum şikayeti nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Akciğerlerinde yaşadığı rahatsızlıktan ötürü KTÜ'de yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumu ile ilgili bir bilgilendirme yapıldı.

ENTÜBE EDİLDİ

Sözcü'nün haberine göre tecrübeli teknik adamın enfeksiyon tedavisi sonrası akciğerlerinde umulan olumlu tepki görülmediği için KTÜ Farabi Tıp Fakültesi'nde entübe edildiği aktarıldı. Farabi Hastanesi Başhekimliği konuyla ilgili kısa süre içerisinde bir açıklama yapacak.

"GENEL DURUMUNDA BİR DEĞİŞİKLİK YOK"

62 yaşındaki teknik adam daha önce koronaya yakalanmış ve süreci oldukça ağır geçirmişti. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Başhekimliği, dün de Akçay'ın sağlık durumuyla ilgili şu bilgilendirmeyi yapmıştı:

"Kovid-19 sonrasında evinde oksijen ve ilaç tedavisi görmekte iken, üç gün önce solunum sıkıntısının artması nedeniyle, başka bir kurumdan hastanemize sevk edilen Mustafa Reşit Akçay'ın hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki takip ve tedavisi devam etmektedir. Hastamızın genel durumu orta düzeyde olup, yüksek akımlı oksijen altında ve ilaç tedavisi ile kan oksijen düzeyi normal sınırlarda tutulmaktadır. Genel durumunda bir iyileşme ya da kötüye gidiş gözlenmemiştir. Yoğun çaba ile hastamızın eski sağlığına kavuşması için gayret gösterilmektedir."

Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırılan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi
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