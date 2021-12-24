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Solhanspor, Murat Karakaya ile yollarını ayırdı

Solhanspor, Murat Karakaya ile yollarını ayırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Efeler Liginde mücadele eden Bingöl Solhanspor, Murat Karakaya ile yollarını ayırdı.

EFELER, AYDIN (İHA) - Efeler Liginde mücadele eden Bingöl Solhan spor, Murat Karakaya ile yollarını ayırdı.

AXA Sigorta Efeler Liginde mücadele eden Bingöl temsilcisi Solhan spor, bir oyuncu ile daha yolları ayırma kararı aldı. Solhan Spor Kulübünden Kulüp Başkanı Ziya Sözen adına yapılan açıklamada, "Sezon başında takımımıza transfer olan Murat Karakaya ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Murat Karakaya'ya bundan sonraki spor yaşantısında başarılar dileriz" denildi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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