"SolarVizyon 2019" yarın başlıyor

24.10.2019 09:20

Başta güneş enerjisi olmak üzere, temiz enerji sektörünün yakın geleceğinin de tartışılacağı "SolarVizyon 2019" programı yarın İzmir'de gerçekleştirilecek.

Enerji sektöründe 1996'dan beri faaliyet gösteren güneş enerjisi platformu SolarBaba tarafından organize edilen programda, yerli ve yabancı firmalar sektördeki güncel gelişmeleri değerlendirecek.

Program kapsamında yeni güneş paneli teknolojileri, elektrikli ulaşım, enerji depolama, şarj istasyonları, enerji sektöründe blokzincir (blockchain) kullanımı, siber güvenlik, hibrit santraller gibi farklı konular ele alınacak.

Solarbaba'nın Kurucusu Ateş Uğurel, AA muhabirine, SolarVizyon etkinliğinin birkaç farklı misyon ve vizyonu olduğunu belirterek, öncelikle toplumda enerji okur yazarlığı ve temiz enerji bilincini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Böylece güneş enerjisinde Türkiye'de ve dünyadaki değişimin daha doğru anlaşılabileceğine işaret eden Uğurel, şöyle konuştu:

"Enerjideki dönüşüm dünya tarihinde çok önemli değişimlere yol açacak. Bunların bazıları bizlere yeni fırsatlar ve iş modelleri yaratırken, bazıları da mevcut yapıları ciddi şekilde rahatsız edecek. 10 yıl önce dünyanın en pahalı elektrik yöntemi olan güneş enerjisi, çok kısa süre içinde dünyanın en ucuz elektrik kaynağı oldu. Bu heyecan verici gelişmelere ucuz ve sürdürülebilir enerji depolamanın da katılması ile fosil yakıtlara temelli olarak veda edeceğimiz güne hızla yaklaşıyoruz. Umarım, SolarVizyon geçen yıl olduğu gibi tekrar insanları hem bir miktar gülümsetecek hem de yakın gelecekte olacaklar için bir rehber hüviyeti taşıyacak."

Kaynak: AA