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Söke'de stok yağ denetimi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Söke'de stok yağ denetimi

Aydın'ın Söke ilçesinde belediye ekipleri tarafından stok yağ ve temel gıda ürünleri denetimi yapıldıSon dönemde temel gıda ürünleri özellikle ayçiçek yağı ile ilgili kamuoyuna yansıyan iddiaların ardından ilgili bakanlıklar; belediye, vergi dairesi ve tarım müdürlüklerini harekete geçirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Aydın'ın Söke ilçesinde belediye ekipleri tarafından stok yağ ve temel gıda ürünleri denetimi yapıldı

Son dönemde temel gıda ürünleri özellikle ayçiçek yağı ile ilgili kamuoyuna yansıyan iddiaların ardından ilgili bakanlıklar; belediye, vergi dairesi ve tarım müdürlüklerini harekete geçirdi. Fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı zincir marketlere stok yağ denetimleri gerçekleştiriliyor.

İlgili genelge kapsamında Söke'de de zincir marketlere stok yağ ve temel gıda ürünleri denetimi yapıldı. Söke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Söke Vergi Dairesi Müdürlüğü ile Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcilerinin yer aldığı ekip, denetimler gerçekleştirmeye başladı. Raf ve etiket kontrollerinin yanında zincir marketlerde depolarda bulunan ürünlerin sayım kontrolleri yapıldı. Stok sayısı yanında raf ve kasa arasında fiyat etiketi karşılaştırmaları yapıldı.

Ekipler tarafından yapılan denetimlerin sonucu tutanakla kayıt altına alınıyor. Denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğinin altını çizilerek; vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları zabıta, vergi dairesi ve ilçe tarım müdürlüklerine bildirebilecekleri kaydedildi. - AYDIN

Söke'de stok yağ denetimi

Söke'de stok yağ denetimi

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hisarcık, Tarım, Vergi, Söke, Ekonomi, Haberler

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